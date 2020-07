Ludovic Orban pleacă în vacanță? Am trimis deja controalele Ludovic Orban a precizat ca anul acesta, nu va merge in vacanța și i-a indemnat de asemenea pe romani sa-și viziteze țara, deoarece avem locuri destul de frumoase. "Mi-e teama ca nu o sa merg in vacanța. Eu i-am indemnat pe romani sa mearga in vacanța, in Romania. I-aș indemna sa mearga in locuri frumoase din țara. Am trimis controale pe litoral, unde au fost petreceri cu mulți oameni, și nu i-au gasit in ofsaid. Au știut de la cineva din interior. Putem sa amanam, tinerii au viața inainte. Tinerii nu sunt afectați. 90 la suta nu sunt, dar merg acasa și iși pot imbolnavi parinții, bunicii”, a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

