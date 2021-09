Fostul președinte PNL, Ludovic Orban, și-a depus demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Demisia de onoare a lui Ludovic Orban vine dupa ce acesta a pierdut șefia Partidului Național Liberal. „Astazi am trimis la partid demisia din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, aflata la dispozitia presedintelui PNL pentru a fi depusa in momentul in care considera ca este necesara aceasta depunere. Nu am depus demisia la Camera Deputatilor, pentru ca, daca astazi mi-as fi dat demisia de la Camera, cel mai probabil in stituatia politica in care ne gasirm, ar fi putut ajunge presedinte…