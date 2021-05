Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune despre Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ca nu va fi 100% asa cum a dorit Guvernul. Conform președintelui Camerei Deputaților, Comisia European a avut o serie de obiectii. Ludovic Orban spune totuși ca cele mai multe dintre proiectele propuse vor…

- Intrebat despre posibila candidatura a premierului Florin Cițu la șefia PNL, Ludovic Orban a spus ca ”deocamdata e o presupunere, nu comentez presupuneri”.„Eu mi-am anunțat transparent candidatura, obiectivul meu e ca PNL sa serveasca in continuare interesele Romaniei”, a spus Ludovic Orban.Președintele…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reiterat, miercuri, ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) trebuie prezentat in Parlament si l-a acuzat pe ministrul Agriculturii, Lucian Oros, ca a mers nepregatit la discutiile de la Bruxelles pe tema proiectelor privind sistemul de irigatii. "PNRR…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca este "foarte complicat" ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) sa faca obiectul unei dezbateri parlamentare si a afirmat ca nu intelege de ce PSD incearca sa puna o legatura intre dezbaterea PNRR in Parlament si ratificarea EURATOM. "Aceasta…

- Premierul Florin Cițu s-a intors de la Bruxelles cu ”recomandarea” ca ar fi bine ca Planul Național de Reziliența și Redresare sa fie discutat și cu cei din opoziție, inainte de a fi trimis in forma lui finala catre Comisia Europeana. Sursele noastre susțin ca premierul ar fi avut o discuție…

- România va arata Comisiei Europene ca România are capacitatea de a produce hidrogen pe care sa-l injecteze în rețeua de gaze, a declarat Virgil Popescu, ministrul energiei, într-un interviu pentru Agerpres. Potrivit acestuia, Transgaz lucreaza la investitii pentru a putea prelua…

- Performanta in domeniul IT depinde de capacitatea de crestere a cifrei de scolarizare, de crearea unor parcuri IT si de investitii masive in procesele de digitalizare, nu de scutirile de impozit, a declarat vineri, presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, aflat intr-o vizita in judetul Dolj.…

- Guvernul va analiza si dezbate, in sedinta de vineri de la ora 13.00, in prima lectura, Planul National de Redresare si Rezilienta. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID, refuzat in Romania, dezvoltat in Germania - 'Ramanem in carti, daca Guvernul se va misca macar in al…