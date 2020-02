Stiri pe aceeasi tema

- ​Prim-ministrul interimar Ludovic Orban a declarat luni ca, potrivit estimarilor, plafonarea indemnizatiei demnitarilor a dus la o economie de peste 1,2 miliarde lei."În ceea ce priveste plafonarea indemnizatiilor, nu am plafonat indemnizatiile numai pentru primari si viceprimari.…

- Guvernul Orban a emis joi seara o ordonanta de urgenta prin care plafoneaza punctul de amenda, desi salariul minim brut pe economie a crescut. Astfel valoarea unui punctului-amenda se va mentine la 145 de lei. Punctul de amenda are o valoare de 10- din valoarea salariului minim brut pe economie. Plafonarea…

- Buget 2020: Pensiile cresc cu 40%, iar salariul minim cu 7,2%. De unde face Guvernul rost de bani Pensiile si salariul minim pe economie vor fi majorate, de anul viitor, iar banii necesari sunt prevazuti in bugetul pregatit acum de guvern. In plus, premierul da asigurari ca varsta de pensionare va ramane…

- ​Președintele Klaus Iohannis susține ca intenția guvermului a îngheța salariile demitarilor e „un lucru potrivit”, iar politicienii ar trebui sa fie primii care dau semnalul ca „nu toata lumea poate sa beneficieze tot timpul de creșteri salariale”. „Mi se…

- Rezervele valutare administrate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) se ridicau la 33,817 miliarde euro la finele lunii noiembrie, cu 1,09 miliarde euro mai mici decat la finalul lunii octombrie.Scaderea vine in contextul in care leul a fost sub presiune, iar acesta a bifat mai multe recorduri…