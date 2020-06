Ludovic Orban: Peste 7.000 de firme au beneficiat de programul IMM Invest, plafonul fiind de 6 miliarde de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Orban anunța ca peste 4.750 de firme au primit aprobarea pentru credite prin IMM Invest, in valoare de 3,8 mld. lei: “Nu am nicio emotie ca plafonul de 15 mld. lei nu va fi atins” Premierul Ludovic Orban a declarat ca datele la zi arata ca exista peste 4.750 de firme carora li s-a aprobat…

- Premierul Ludovic Orban le "garanteaza" oamenilor de faceri din Romania ca programul IMM Invest "va fi un succes” si anunta alocarea de sprijin financiar in valoare de peste doua miliarde de euro pentru relansarea companiilor, prin acordarea de granturi, 550 de milioane de euro fiind destinate IMM-urilor,…

- "Am aprobat Memorandumul pentru programul de sustinere a companiilor mari. Stiti foarte bine ca am anuntat de la inceput ca si companiile mari din Romania vor beneficia de conditii similare cu IMM-urile. Sunt trei masuri importante aprobate. O garantie in numele si contul statului pentru companiile…

- Romania va beneficia de fonduri europene in valoare de 5 miliarde de euro, bani care vor ajuta la redresarea economiei dupa criza determinata de pandemie. Premierul Ludovic Orban a anunțat ieri seara ca aceste miliarde de euro vor merge direct spre economie și spre sprijinirea forței de munca. Guvernul…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, ca Romania ar urma sa beneficieze in perioada urmatoare de o suma cuprinsa intre 3 si 5 miliarde de euro, bani europeni, dupa ce Consiliul UE aprobat un regulament care va pune in practica programul SURE. ‘Consiliul Uniunii Europene a aprobat un regulament…

- "Executia bugetara demonstreaza ca am actionat corect si la timp! Economia Romaniei isi va reveni, pentru ca am luat din primul moment masuri care sa sustina capacitatea de productie in economie. La primele semne ale crizei am luat masuri prin care am sustinut capitalul, economia privata. Daca nu…

- Ministrul Finantelor Florin Citu a lansat vineri programul IMM Invest, prin care IMM-urile din Romania pot beneficia de credite garantate cu pana la 90%, dar la o jumatate de ora de la oficializarea siteului unde doritorii puteau depune solicitarile, www.imminvest.ro era blocat, scrie Mediafax.ro.Citește…

- Plafonul IMM INVEST Romania in valoare de 15 miliarde de lei a fost subscris de finanțatori in proporție de 120,5%, anunța FNGCIMM, care precizeaza ca instituțiile de credit mai au timp pana la data de 16.04.2020, ora 24.00 sa transmita solicitarile de inscriere, anunța MEDIAFAX.Instituțiile…