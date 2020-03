Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a anuntat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca va exista un interval orar in care persoanele in varsta de peste 65 de ani vor putea iesi din casa pentru a se putea aproviziona cu produsele necesare. Referindu-se la ordonanta militara care va fi prezentata…

- Ministrul de Finanțe Florin Cițu a anunțat ca exista varianta de a amana, pentru doua luni, plata impozitului pe venit pentru persoane fizice, insa doar pentru anumite sectoare, acolo unde sunt probleme. El a precizat ca marți va fi definitivata varianta aleasa și masura.„Ne uitam și la masuri…

- Pana astazi, 14 martie, la nivel național au fost confirmate 97 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). 6 pacienți sunt declarați vindecați și au fost externați.Toți ceilalți pacienți infectați cu virusul COVID - 19 (coronavirus) prezinta o stare generala buna, cu…

- Cetatenii romani sau straini care au ajuns la granita de vest din zone cu focare de infectie cu COVID-19 au fost escortati de politisti si jandarmi spre judetele de domiciliu pentru a fi introdusi in centrele de carantina, a anuntat ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela. Intr-o…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a transmis un mesaj foarte clar catre romanii din Italia, țara europeana cea mai afectata de coronavirus. Prim-ministrul le cere acesto conaționali sa evite sa se intoarca țara și sa respecte direcțiile și condițiile impuse de autoritațile din Italia.