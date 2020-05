Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Victor Malac a anunta ca anul acesta Ruga de la Dumbravita nu va mai avea loc. In schimb banii care in mod normal mergeau pe organizarea rugii vor fi folositi pentru achizitionarea de laptopuri si masti de protectie pentru populatie. „Am decis ca banii alocați in acest an pentru organizarea…

- Guvernul pregateste un mecanism prin care sa asigure masti de protectie pentru persoanele care nu au venituri, "se afla sub pragul saraciei", a declarat, vineri, premierul Ludovic Orban. "Este o masura necesara in spatii inchise. Pentru persoanele care nu au venituri o sa pregatim un mecanism de distributie,…

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, a declarat ca persoanele infectate cu coronavirus, dar asimptomatice vor fi tratate in hoteluri, potrivit libertatea.ro. ,,Pregatim si posibilitatea tratarii cetatenilor romani care sunt infectati cu covid si au o simptomatologie usoara sau sunt asimptomatici in locuri…

- Primaria Slatina va oferi, pe toata perioada starii de urgența, cate cinci maști de protecție și cinci perechi de manuși saptamanal, fiecarei familii din oraș. „In vederea prevenirii raspandirii virusului COVID-19 se aproba achiziționarea și furnizarea, pe intreaga perioada a starii de urgența, a unui…

- In cadrul sedintei de Guvern de joi, 26 martie 2020, a fost aprobata ordonanta de urgenta care cuprinde o prevedere speciala pentru persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, conform reglementarilor in vigoare. Aceste persoane vor primi o indemnizație…

- In contextul aparitiei riscului de imbolnavire cu COVID-19, reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Maramures (ITM) fac o serie de informari necesare angajatorilor si lucratorilor. In conformitate cu dispozitiile de la Ministerul Muncii, conducerea ITM Maramures indica masuri de flexibilizare…

- Compania Nationala Posta Romana a transmis se alatura demersurilor institutionale de prevenire a raspandirii virusului Covid-19 si a dispus masuri administrative pentru contactul controlat al salariatilor postali cu persoanele aflate in carantina sau autoizolare. „Referitor la decizia de a suspenda…