Ludovic Orban: Pensiile pot crește cu 58,5% din creșterea salariului mediu brut Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica seara la Romania TV ca creșterea pensiilor trebuie sa se bazeze pe realitatea economica și ca PNL și-a propus sa modifice legea in acest sens. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot mai mulți migranți o prefera „In programul nostru de guvernare am prezentat cum vedem creșterea pensiilor. Trebuie sa aiba un fundament in realitatea economica, pentru ca nu pot sa marești pensiile și dupa aia sa nu ai bani sa platești pensiile. Creșterea trebuie sa se bazeze pe compensarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

