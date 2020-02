Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban va participa la Summitul Grupului "Prietenii Coeziunii", care se desfasoara sambata, la Beja, in Portugalia. Potrivit unui comunicat al Executivului, la Summit vor participa sefi de stat, de guvern si ministrii din statele membre ale Uniunii Europene. …

- Premierul Ludovic Orban va participa la Summit-ul Grupului ”Prietenii Coeziunii”, desfasurat sambata, 1 februarie 2020, la Beja, in Portugalia. Din delegatia guvernamentala va face parte si ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos, potrivit news.ro.Potrivit unui anunt al Guvernului,…

- Inscrierea Rosiei Montane in UNESCO nu urmareste salvarea acesteia, ci blocarea celei mai mari resurse de aur si argint din Europa care se afla acolo, resursa pe care statul roman trebuie sa o valorifice in interesul cetatenilor sai, afirma Confederatia Sindicala Nationala Meridian. Intr-un comunicat…

- Daca Organizatia Tratatului Nord-Atlantic va considera ca o implicare mai intensa impotriva terorismului e importanta, Romania va participa, a declarat premierul Ludovic Orban, joi, la sediul NATO. "Am demonstrat din momentul in care am devenit membru NATO ca pentru noi este important sa ne implicam…

- Prim-ministrul Ludovic Orban s-a intalnit astazi, 13 decembrie, cu reprezentanții comunitații franceze de afaceri din Romania. Evenimentul a fost gazduit de Ambasada Franței la București și reflecta angajamentul Guvernului de a menține un dialog constant cu mediul de afaceri autohton. Cu acest prilej,…

- Industria auto din Romania are nevoie ca Guvernul sa continue sa puna presiune in favoarea automobilelor noi si impotriva masinilor uzate, in special prin programul Rabla, i-a transmis marti seara directorul general al Automobile Dacia, Christophe Dridi, prim-ministrului Ludovic Orban, in cadrul…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni si luni cu premierul Ludovic Orban si cu membri ai Guvernului.Citește și: Raed Arafat amenința ca pleaca din Romania. Fondatorul SMURD: Pentru ce am facut in țara asta, daca vor sa ma demita, sa ma demita onorabilConform agendei Executivului,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promis ca va fi mai implicat in al doilea mandat si vrea sa si onoreze promisiunea. Astfel, presedintele are o noua intalnire cu premierul Ludovic Orban si cu vicepremierul Raluca Turcan. La intalnire urmand a lua parte si ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos,…