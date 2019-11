Fondatorii 5 To Go planuiesc sa isi dezvolte afacerile in zona de patiserie

Radu Savopol si Lucian Badila, fondatorii lantului de cafenele 5 To Go, au declarat, intr-un interviu pentru wall-street.ro, ca vor sa isi extinda afacerile in zona de patiserie, prin achizitia unor branduri cu cate o unitate pe care sa le dezvolte... [citeste mai departe]