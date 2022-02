Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca nu exista niciun pericol ca Romania sa fie atrasa intr-un conflict militar cu Federatia Rusa in acest moment, informeaza AGERPRES . „Nu e cazul sa existe cetateni romani care sa fie alarmati ca vom fi tarati intr-un razboi in vecinatatea noastra”,…

- Ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii s-a incheiat, miercuri, la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis și membrii CSAT au discutat despre situatia de securitate de pe Flancul Estic al NATO in contextul tensiunilor tot mai mari privind o posibila invadare a Ucrainei de catre trupele…

- Ministerul Afacerilor Externe roman respinge ca fiind inoportune și lipsite de orice fundament declarațiile Ministerului de Externe al Federației Ruse privind prezența militara aliata pe Flancul Estic al NATO, se arata intr-un comunicat de presa, dupa ce Moscova a cerut retragerea trupelor NATO din…

- Cotidianul german BILD dezvaluie planurile președintelui rus Vladimir Putin de a ocupa doua treimi din teritoriul actual al Ucrainei, intr-un razboi in trei faze. Rusia ar ajunge pana la granița cu Romania. Daca Putin va decide invazia, atacul ar urma sa aiba loc in ianuarie-februarie 2022. Aceste detalii…