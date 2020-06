Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul urmareste sa atinga obiectivele necesare pentru ca Romania sa indeplineasca criteriile de aderare la zona euro, dand ca exemplu, intre altele, reducerea inflatiei. "Evident, sunt 5 criterii pe care trebuie sa le respectam pentru a putea…

- Viorica Dancila, 56 de ani, a acuzat, luni, guvernul liberal condus de Ludovic Orban ca a blocat și a intarziat noua majorare a alocațiilor pentru copii.De Ziua Copilului, fostul premier al Romaniei a ieșit la atac, precizand, intr-o postare pe Facebook, ca actualul executiv ”nu da semne” ca ar vrea…

- Astfel, premierul a prezentat pachetul de masuri de crestere economica ce vor fi luate in perioada urmatoare, masuri care vizeaza recuperarea rapida a economiei si reluarea cresterii economice intr-un timp cat mai scurt. Pachetul de masuri de redresare a economiei propus de Guvern Pe perioada…

- Previziunile Comisiei Europene vorbesc despre un deficit bugetar de pana la 9,2% din PIB anul acesta pentru Romania, in vreme ce ministrul Finantelor, Florin Citu, estimeaza ca va fi vorba de 6,7% din PIB. „In conformitate cu actualul buget, care a fost reglementat prin ordonanta de rectificare, acestea…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a anuntat ca in prezent centrele din Romania au o capacitate de a realiza 11.000 de teste zilnice in ce priveste infectia cu coronavirus. Orban a mentionat, astazi, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, ca obiectivul autoritatilor este ca aceasta capacitate sa…

- Vin cifre de ultima ora privind urmarile restricțiilor impuse de autoritați in contextul pandemiei de coronavirus. Rata somajului in martie 2020 a crescut cu 0,7 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta, ajungand la 4,6%, de la 3,9%, potrivit datelor Institutului National de…