Ludovic Orban a comentat, intr-o conferința de presa susținuta la Botoșani, decizia ministrului Muncii Raluca Turcan de a -l susține in lupta pentru presedintia partidului pe Florin Cițu și nu pe el, știut fiind faptul ca de-a lungul anilor actualul președinte la PNL a susținut-o pe Raluca Turcan. Orban a spus ca "intotdeauna oamenii pot […]