- Liderul PNL Ludovic Orban condamna “atacurile demente si complet nejustificate” pe care le lanseaza social-democratii la adresa presedintelui Klaus Iohannis, adaugand ca cei vinovati pentru ce s-a intamplat la mitingul din 10 august si pentru toate protestele romanilor fata de Guvern sunt doar cei aflati…

- Orban, despre ”atacurile demente ale PSD”. Președintele PNL, Ludovic Orban, a criticat atitudinea social-democraților la adresa protestelor din 10 august, dar și la adresa președintelui Klaus Iohannis. ”Condamnam ferm toate atacurile demente ale PSD impotriva protestatarilor și a lui Iohannis. PSD traiește…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi a apreciat, duminica pe Facebook, ca social-democrații ar intenționa sa inființeze o comisie parlamentara de ancheta a protestelor din 10 august pentru a ascunde adevarul și a-l feri pe ministrul de Interne de explicații in comisia de aparare a Camerei Deputaților.Citește…

- Comisia pentru aparare din Camera Deputatilor se va reuni luni, la ora 10.00, intr-o sedinta in care urmeaza sa fie discutate procedurile pentru audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, a sefului Jandarmieriei, Sebastian Cucos, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dar si a altor persoane…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca va initia demersul pentru convocarea sesiunii extraodinare a Parlamentului in care sa fie infiintata o Comisie de ancheta privind interventia Jandarmeriei la protestul din 10 august si pentru depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului de Interne,…

- Nominalizarea deputatului PSD Gabriel Vlase la conducerea SIE va fi supusa miercuri votului celor doua Camere ale Parlamentului. Vlase, propus de presedintele Klaus Iohannis pentru functia de director al Serviciului de Informatii Externe, a primit luni avizul Comisiei parlamentare pentru controlul…

- Comisia Iordache incepe joi, 28 iunie, dezbaterea pe Codul Penal. Cel mai controversat articol din proiect este cel privind abuzul in serviciu, pe baza caruia liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, in al doilea dosar penal, la 3 ani și jumatate cu executare, in prima instanța. Despre acesta, Dragnea…

- Sentinta prin care Liviu Dragnea este condamnat la 3,6 ani de inchisoare cu executare, sentinta in prima instanta, desi nedefinitiva, este un punct crucial in viata politica din Romania. Sentinta este vazuta diferit. PSD mizeaza pe faptul ca in acest moment condamnarea nu este definitiva, prin urmare…