- Șeful executivului, Ludovic Orban, a declarat joi seara ca, in opinia sa, creșterea numarului de cazuri de coronavirus poate fi oprita in termen de 7-10 zile, ca urmare a masurilor luate de autoritați.

- Premierul Ludovic Orban, care sambata a facut un control la Directia de Sanatate Publica (DSP) a municipiului Bucuresti, a preluat apeluri primite de institutie de la cetateni in legatura cu criza sanitara.

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, dupa inregistrarea a 2.343 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, ca riscul de impunere a unor noi restricții crește. „Putem opri creșterea numarului de cazuri prin creșterea numarului persoanelor care respecta regulile de protecție a sanatații.…

- "Eu nu știu care sunt scenariile la nivelul Guvernului legate de o eventuala creștere a numarului de cazuri, eu pot sa va spun ca, in mod evident, numarul de cazuri a crescut, daca comparam cu ceea ce s-a intamplat in perioada anterioara. Am trecut de la 1,200 de cazuri, media saptamanala, pe la…

- ​Premierul Ludovic Orban nu vede în acest moment vreo problema în organizarea alegerilor locale în septembrie, susținând ca în acest moment s-a reușit oprirea creșterii numarului de noi cazuri de coronavirus. ​„Daca ne uitam la evoluția din ultimele doua saptamâni,…

- Premierul Ludovic Orban a sustinut joi ca, dupa cum arata datele la zi, cresterea numarului de cazuri de COVID-19 in Romania pare a fi fost oprita prin masurile adoptate de autoritati, dupa ce a existat riscul - in cele trei saptamani de pana la aparitia noii Legi a izolarii si carantinarii - unei cresteri…

- Ministrul Sanatații acuza perioda de vid legislati pentru creșterea numarului de cazuri de COVID-19 și avertizeaza populaței ca numarul infectarilor va ontinua sa creasca daca regulile de distanțare și igiena nu sunt respectate„Fiindca am avut o perioada cu vid legislativ și acei conatiionali…