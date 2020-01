Premierul Ludovic Orban a afirmat, sambata, ca nu a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre o candidatura a sa la Primaria Capitalei.



"E o minciuna gogonata. Nu are legatura cu discutia dintre noi. Eu am prezentat public discutiile dintre noi si chiar ma deranjeaza ca doua site-uri de stiri, desi toata lumea ma cunoaste ca sunt un om deschis, care raspunde la telefon, care pun la dispozitia mass-media si a publicului, au nascocit o asemenea minciuna, o asemenea inventie fara macar sa imi ceara punctul de vedere, sa ma intrebe daca este adevarat. Nu am discutat acest subiect.…