Ludovic Orban: "NU vom plăti salarii la cei care au intrat pe uşa din dos în instituţiile publice" "In ceea ce ne priveste, onoram toate cheltuielile necesare ale bugetului. Sigur ca ceea ce vom considera cheltuieli necesare le vom face sa dispara din cheltuielile bugetului. Salariile si pensiile vor fi platite la termen. Dar nu vom plati in continuare salarii la cei care au intrat pe usa din dos in institutiile publice, pe baza de carnet de partid sau pe baza de pile si rubedeniile clientelei politice a PSD si cei care nu-si fac treaba", a precizat Orban.



El a amintit ca a declansat un proces de refacere a capacitatii administrative a institutiilor guvernamentale

