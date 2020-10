Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat sambata ca, in acest moment, nu vede ''un motiv foarte serios'' de schimbare a sistemului in baza caruia se desfasoara cursurile scolare stabilite de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. "De la inceperea anului scolar am luat o decizie, care…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat principalele trei masuri care vor fi luate de Comitetul pentru Situatii de Urgenta din Bucuresti, dupa ce Capitala a trecut de pragul de trei infectari la mia de locuitori. Premierul Ludovic Orban a precizat ca se va reuni Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta,…

- Consiliul National al Elevilor solicita Guvernului „sa clarifice” situatia privind suspendarea cursurilor fizice avand in vedere organizarea in scoli de sectii de votare pentru alegerile locale, acuzand ca aceasta decizie a venit „mult prea tarziu”. „Astazi, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta…

- Directiile de Sanatate Publica din toata tara au calculat incidenta cazurilor de Covid-19 la mia de locuitori, pe fiecare localitate in parte. In marea majoritate a acestora incidenta este suficient de mica atat cat cursurile sa poata incepe normal.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca miercuri va avea loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CSU). Pe ordinea de zi se regasește ordinul comun privind regulile de protectie sanitara pe timpul campaniei electorale, dar si redeschiderea teatrelor, cinematografelor si a restaurantelor.…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta prin care se aloca suma de 175 de milioane de euro pentru decontarea cheltuielilor facute de autoritatile locale, de unitatile scolare pentru pregatirea anului de invatamant in contextul epidemiei de COVID-19. "Va…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca in noul an școlar care va incepe pe 14 septembrie, in cazul in care cursurile se suspenda intr-o anumita școala, toți parinții elevilor din școala respectiva vor primi 75% din salariu pe perioada in care stau acasa cu copilul sa invețe online. „Știți foarte…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca in noul an școlar care va incepe pe 14 septembrie, in cazul in care cursurile se suspenda intr-o anumita școala, toți parinții elevilor din școala respectiva vor primi 75% din salariu pe perioada in care stau acasa cu copilul sa invețe online.„Știți…