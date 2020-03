Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban sustine ca nu s-a pus niciodata problema ca Bucurestiul sa fie inchis pe fondul epidemiei de Coronavirus. ”Ministerul de Interne verifica sursa acestei dezinformari”, sustine premierul. Ludovic Orban a anuntat ca nici metroul din Capitala nu se va inchide, ci doar va fi modificat…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara, intr-o conferinta de presa, ca nu se discuta in acest moment despre inchiderea transportului public in Capitala:Nu s-a discutat niciodata despre inchiderea Bucurestiului, este fake newsNiciodata nu am avut pe masa masura inchiderii metroului.…

- Premierul Ludovic Orban sustine, duminica, incepand o ra 18.00, o conferinta de presa, in sistem video live, pe Facebook, de la Vila Lac 1. Seful Executivului se afla in izolare, dupa ce senatorul Vergil Chitac s-a infectat cu coronavirus si avenit la sedinta conducerii PNL. LIBERTATEA prezinta in regim…

- "Poate fi condusa, nu izoleaza nimeni nici capul, nici gura. Mi se pare ca intrarea in izolarea a intregului Guvern este exagerata. Presedintele este oricum ca si izolat, nu este o problema. Am avut un fericit care i-a fericit pe ceilalti. Eu cred ca suntem intr-o situatie absolut caragieleasca.…

- In prezent exista 38 de cazuri confirmate de infecție cu coronavirus (informație valabila pentru ora 18:55). Romania are aproape 600 de persoane in carantina și se apropie de 13.000 de oameni izolați la domiciliu. Decizia Guvernului de a inchide școlile de pe 11 martie pana pe 22 martie a afectat 3,5…

- Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU) a decis luni inchiderea tuturor școlilor din Romania vreme de o saptamana, incepand de miercuri, 11 martie, cu posibilitatea de prelungire a masurii, au declarat surse oficiale pentru G4Media.ro . La ora transmiterii acestei știri, ședința…

- Romania a luat masuri drastice pentru a impiedica raspandirea coronavirusului, dar fostul președinte al țarii, Traian Basescu, vrea unele radicale. Basescu, fost primar al Bucureștiului, cere inchiderea metroului, el avertizand ca daca epidemia de coronavirus se va raspandi in Romania, spitalele…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi la Bruxelles, dupa o intalnire cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca oficialii europeni au „alta atitudine” fața de București, dupa venirea liberalilor la guvernare, in privința domeniului justiției.„In privinta MCV am exprimat toata…