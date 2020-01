Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator de la Sectia de contencios a Curtii de Apel Bucuresti a dispus marti suspendarea deciziei prin care premierul Ludovic Orban l-a eliberat pe Andrei Tinu din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie (ANC). Decizia CAB este una provizorie, pana cand se va judeca pe fond…

- Ludovic Orban va renunta la functia de premier, facand loc pentru alegeri anticipate, si se va inscrie in cursa pentru primaria Capitalei. Este scenariul exploziv inaintat de analistul Ion Cristoiu.

- Ludovic Orban ramane la Palatul Victoria pentru mult timp. Președintele Klaus Iohannis a declarat, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca il va numi premier chiar și in cazul unor alegeri anticipate, care in opinia sa, au o probabilitate de 50 la suta.

- Timisoreanul Ion Ardeal Ieremia a anuntat ca si-a inaintat demisia din functia de membru al consiliului director al Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana. De asemenea, in anuntul prin care isi prezinta decizia, regizorul fost secretar de stat la Ministerul Culturii condamna faptul ca noul…

- Lupta dintre taberele din PNL a inregistrat marti un episod-surpriza in Senat. Tabara Alinei Gorghiu, fost presedinte al PNL, a reusit sa se impuna in fata oamenilor lui Orban si sa aleaga un nou plider de grup.Odata cu plecarea lui Florin Citu in functia de ministru de Finante, functia de…

- Prim-ministrul Ludovic Orban i-a indemnat, duminica, pe romani sa voteze, subliniind ca acesta este un drept fundamental care permite fiecarui cetatean roman sa hotarasca ce se intampla cu tara lui si in ce directie se indreapta aceasta. "Functia de presedinte al Romaniei este cea mai…

- Siegfried Mureșan, propunerea premierului Ludovic Orban pentru funcția de Comisar European, a transmis primul mesaj dupa anunțul facut de șeful Guvernului.Citește și: Codrin Ștefanescu intra la rupere dupa anunțul lui Klaus Iohannis și Ludovic Orban: 'Au inceput sa țipe ca apucații. Urla…

- Ludovic Orban a facut un anunț in calitate de prim-ministru validat de Parlament. Orban a declarat ca dupa o consultare cu președintele Romaniei, Guvernul va veni cu o propunere pentru funcția de comisar european. Pana acum au fost facute patru propuneri de Guvernul Dancila toate fiind refuzatede președintele…