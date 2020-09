Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi, in cadrul unei ședințe de guvern, ca luni, 14 septembrie, va fi prelungita starea de alerta.Proiectul privind prelungirea starii de alerta a fost de joi pe masa guvernului, insa nu a fost adoptat din cauza ca nu avea avizul Cosiliului Legislativ. ”Nu avem avizul,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va trebui sa fie intrunit luni Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) si apoi facuta o sedinta de Guvern in care sa fie aprobata hotararea privind prelungirea starii de alerta, in contextul in care pana in prezent nu a fost dat avizul Consiliului Legislativ…

- Guvernul va adopta luni hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. In contextul in care secretarul de stat in Ministerul de Interne, Gheorghe Sorescu, a anuntat ca proiectul privind prelungirea starii de alerta nu are avizul Consiliului Legislativ, premierul Ludovic Orban…

- Ludovic Orban a refuzat ca miniștrii sai sa adopte, așa cum era prevazut, proiectul de prelungire a starii de alerta, dupa ce s-a constatat ca subordonații sai nu au obținut avizul necesar de la Consiliul Legislativ. Orban a anunțat ca in aceasta situație va fi convocata o noua ședința de guvern luni,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca starea de alerta care expira in 14 august ar putea fi prelungita, daca așa va decide Comitetul Național pentru Situații de Urgența, care se va intruni inainte de ședința de Guvern „Suntem in apropierea unei perioade in care va trebui sa prelungim…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca starea de alerta ar putea fi prelungita, daca așa va decide Comitetul Național pentru Situații de Urgența, care se va intruni inainte de ședința de Guvern. Starea de alerta expira in 14 august.

- Executivul se reuneste, miercuri, în sedinta extraordinara, pentru a decide cu privire la prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, au confirmat surse guvernamentale. Actuala stare de alerta decisa de Guvern expira vineri, 17 iulie. Înaintea sedintei va avea loc o reuniune a Comitetului…

- Guvernul Orban a aprobat in sedinta de marti prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Potrivit documentului, se mentin unele restrictii, dar apar si masuri de relaxare, marea noutate fiind redeschiderea bisericilor. Hotararea a fost adoptata si in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, a…