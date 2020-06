Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban spune ca majorarea pensiilor era greu de suportat chiar și intr-o situație economica favorabila, dar ca, acum, cand Romania este intr-o criza, creșterea pensiilor cu 40% nu poate fi susținuta financiar.

- Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, duminica seara, la Romania TV, despre dublarea alocatiilor copiilor si a declarat: "Vom cauta o solutie, nu ne putem permite dublarea alocatiilor". El a amintit ca au fost dublate si in primavara anului trecut. "Vom da o garantie privind dublarea alocatiilor,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, in premiera, ca va crește alocațiile, dar nu și pensiile, cu procentele din legea pensiilor! Orban a precizat ca daca ar crește cu 40% punctul de pensie, așa cum scrie in lege, Romania ar putea fi in situația de a nu le mai plati. ”Daca aș face asta, nu aș avea…

- Pandemia de coronavirus se va resimți drastic in Romania, in perioada urmatoare, iar majorarea pensiilor și dublarea alocațiilor, care erau programate pentru a doua parte a anului, vor fi amanate.