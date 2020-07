Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban afirma ca Guvernul nu doreste sa mai impuna nicio restrictie in contextul pandemiei, nicio masura cu efect negativ asupra economiei, dar acest lucru "depinde de respectarea regulilor".

- Romanii care aleg sa isi petreaca vacanta in strainatate in perioada urmatoare trebuie sa stie ca la intoarcerea in tara vor intra in izolare timp de doua saptamani. Masura ar putea fi ridicata la 15 iunie. "Romanii pot merge in Grecia si Bulgaria, doar ca la intoarcere regula spune ca trebuie…

- Guvernul va adopta un act normativ care va crea un mecanism de garantare pentru capitalul de lucru si pentru investitii si pentru companiile mari care nu pot sa acceseze IMM Invest, companii mijlocii, companii mari, a declarat luni premierul Ludovic Orban, scrie Agerpres. “Cred ca putem profita de o…

- Guvernul pregateste masuri si pentru companiile mari de sustinere, de garantare a creditelor pentru capitalul de lucru, asa cum a procedat in cazul IMM-urilor, a declarat premierul Ludovic Orban. "La ora actuala suntem intr-o evaluare a impactului epidemiei asupra diferitelor ramuri economice,…