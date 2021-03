Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare nu susține acordarea a 12 calatorii gratuite cu trenul pentru studenți. Coaliția de guvernare PNL – USR PLUS – UDMR a decis, luni, sa nu susțina amendamentul care ar oferi studenților 12 calatorii gratuite cu trenul, pe langa reducerea de 50% la achiziționarea biletelor. Liderii…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca va sustine amendamentul referitor la calatoriile gratuite cu trenul pentru studenti, în cazul în care coalitia de guvernare va lua o decizie în acest sens. Reamintim ca liderul PNL susține suplimentarea calatoriilor gratuite pentru studenți…

- Florin Roman, vicepresedinte al PNL, a depus un amendament pentru a limita numarul de calatorii gratuite pentru studenti, precizand ca e posibil sa fie sustinut acesta si de Ludovic Orban, dar presedinte al PNL si al Camerei Deputatilor a refuzat sa sustina initiativa.

- Ludovic Orban a vorbit miercuri despre gratuitatea calatoriilor cu trenul pentru studenți. Liderul PNL spune ca poate nu a fost „destul de clar” și s-a ințeles altceva. „Nu s-a luat nicio decizie. Din pacate a fost transmisa public informația, dar, nu inseamna ca nu permitem in continuare deplasare…

- Liderii celor trei partide negociaza in aceste zile imparțirea funcțiilor de premier și de președinte al Camerei Deputaților și al Senatului in viitorul Parlament care se va reuni luni, 21 decembrie, in noua componența rezultata dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie. Coaliția viitoarei guvernari…

- Ludovic Orban a declarat, joi, ca "nu exista niciun risc" daca PSD va deține conducerea Senatului sau a Camerei Deputaților. Liderul PNL a subliniat ca exista o majoritate parlamentara in ambele camere, iar Coaliția va putea sa le conduca și pe una și pe cealalta, deoarece "așa este normal".