- Ludovic Intaiul ar putea pierde tronul de la Palat in iulie, e anunțul triumfator pe care Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, il face. Dupa expirarea actualei stari de alerta, PSD va depune moțiune de cenzura, iar ea va trece, a dat asigurari președintele Camerei Deputaților.”Din cate…

- "Va anunt public ca incepand de astazi parlarmentarii PSD incep sa lucreze la textul motiunii de cenzura si la strangerea de semnaturi pentru sustinerea motiunii de cenzura pe care o sa o depunem a doua zi dupa ce starea de alerta se va incheia. Aceasta este decizia partidului in urma acestui…

- Prelungirea starii de alerta s-a impotmolit in Parlament din cauza unui cuvant, generand o dilema juridica. In adresa prin care Guvernul a trimis Hotararea la Parlament, premierul Ludovic Orban scrie ca este pentru „informare”. In ședința conducerilor reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, aflata…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat a venit, miercuri, in Parlament, pentru a discuta cu liderii partidelor politice, despre prelungirea starii de alerta. Discutiile au loc in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Sunt prezenti Dan Barna…

- In cadrul emisiunii "Romania la raport", Marcel Ciolacu a comentat declaratiile facute de Nelu Tataru care a vorbit despre posibilitatea prelungirii starii de alerta. "Domnul ministru al Sanatatii a facut un anunt neserios. Nu anunti la televizor ca noi ne-am gandit ca vom prelungi starea…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu i-a spus luni, in plenul Camerei Deputaților, premierului Ludovic Orban aflat in Parlament la o dezbatere despre economie, ca Guvernul sau va fi demis prin moțiune de cenzura. „Au fost 3 zile de prostie imensa pentru care ma asteptam sa va dati azi demisia. Sunteti vestitorul…

- Marcel Ciolacu a declarat, vineri seara, ca PSD nu va depune, momentan, o moțiune de cenzura, pentru ca Romania se afla in stare de urgența. Liderul PSD a precizat, la Romania TV, ca, pentru succesul unei noi moțiuni impotriva lui Ludovic Orban, partidul sau are nevoie și de voturile altor formațiuni,…