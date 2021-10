Dupa ce s-a aflat ca moțiunea de cenzura depusa de PSD a trecut, marți, 5 octombrie, cu 281 de voturi ”pentru”, semn ca Guvernul Cițu a fost demis, Ludovic Orban a aratat cu degetul in direcția predecesorului sau din fotoliul de lider al formațiunii liberale, și anume la ”premierul Florin Cițu, cel care astazi a […] The post Ludovic Orban nu-l iarta pe Cițu, dupa ce Guvernul a fost demis: ”A ramas repetent la examenul parlamentar - moțiunea de cenzura”/Ce soluție vede first appeared on Ziarul National .