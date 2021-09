Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, considera ”deplasat” faptul ca președintele Klaus Iohannis i-a indemnat pe romani sa practice golful, despre care a spus ca nu este un sport excusivist. Intr-o declarație pentru B1 TV, Orban l-a contrazis pe șeful statului, precizand ca cei care iși doresc sa joace golf au…

- O filmare in care un golfer este alergat de un pui de elan pe un teren de golf a fost postata pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei la Bucuresti dupa ce presedintele Klaus Iohannis a indemnat la practicarea golfului. ”Doar daca faci si jogging”, este mesajul care insoteste filmuletul de pe pagina…

- Iulian Bulai, deputat USR il critica pe Klaus Iohannis, dupa ce a ales sa-și petreaca ziua de sambata la un eveniment, la care dupa care a incurajat romanii sa joace golf. „Țara arde, guvernul e in criza, avem pandemie, și primul om din stat ne indemna sa jucam golf. Un alt fel de a spune mancați cozonac…

- Presedintele Klaus Iohannis a testat, sambata, noul model Dacia Duster, varianta facelift produsa la Mioveni, el marturisind ca experienta sofatului a fost „pe masura asteptarilor”. El a apreciat modul in care economia a trecut peste criza sanitara si a incurajat Guvernul si mediul de afaceri sa mentina…

- Președintele Klaus Iohannis, VIZITA in județul Alba maine, la terenul de golf de la Pianu: Participa la prezentarea noului Dacia Duster Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va vizita județul nostru in cursul zilei de maine, 18 septembrie, in cadrul unui eveniment organizat de Dacia Renault. Acesta…