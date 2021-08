Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt un democrat convins. Pentru mine, unitatea PNL este fundamentala, unitatea este baza pe care putem construi performanta. Multi dintre cei care ma sustin m-au certat. De ce i-ai mai dat lui cutare o sansa, de ce nu l-ai dat afara pe ala? De ce, dupa ce a incercat sa-ti organizeze congres sa te…

- Premierul Florin Citu anunta ca echipa de pompieri din partea Romaniei care va pleca in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetatie va actiona in zonele indicate de autoritatile elene pe o perioada de 10-14 zile. “Romania este alaturi de Grecia in aceste momente dificile”, subliniaza…

- ”Dupa ce a ratat – big time - toate tintele de vaccinare, coordonatorul principal al campaniei, premierul Citu, se preface ca nu intelege de ce”, a scris, miercuri, pe Facebook, Marcel Ciolacu.Acesta considera ca, ”daca ar scoate capul din intalnirile cu primarii din partid, adevarul i-ar exploda in…