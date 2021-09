Stiri pe aceeasi tema

- Florin Roman de la PNL, caruia Ludovic Orban i-a delegat atribuțiile de președinte al Camerei deputaților pentru ședința de astazi, i-a luat microfonul Ancai Dragu de la USR PLUS, șefa Senatului, impiedicand-o, astfel, sa ia cuvantul. Spiritele s-au incins cand Florin Roman i-a luat microfonul Ancai…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionut Mosteanu, a izbucnit dupa ce BPR a decis sa amane votul pe moțiunea de cenzura depusa de AUR și USRPLUS la adresa Guvernului Cițu pentru dupa pronunțatea CCR privind un posibil conflict juridic intre Parlament și Guvern. Citește și:ccr-nu-e-necesar-cvorumul-la-citirea-motiunii_1985419.html">…

- Liderul PNL și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, spune ca citirea și votul pe moțiune nu pot fi tergiversate la nesfarșit chiar daca tabara Cițu a sesizat CCR privind un posibil conflict juridic intre Guvern și Parlament. Citește și: Florin Cițu o spune clar, avertisment pentru…

- Florin Cițu spune ca mai discuta cu șeful sau, Ludovic Orban, deși il vede ”cel mai mare susținator al moțiunii de cenzura USR-AUR”. Cițu a confirmat ca alaturi de cei care il susțin au preluat, practic, partidul, trecand peste deciziile lui Orban, care nu ar fi vrut convocarea ultimului BPN al PNL.…

- Potrivit Realitatea Plus, in ultima zi in care moțiunea de cenzura trebuie cititia, președinții celor 2 camere ar urma sa convoace, in cele din urma, ședința plenurilor reunite. Pentru a face acest lucru, s-a gasit o portița juridica astfel incat decizia sa fie luata de șefii camerelor, in situația…

- Situatie incredibila in ședința birourilor permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților. Potrivit ȘtiriPeSurse.ro, Ludovic Orban ar fi facut front comun cu AUR și USR-PLUS, impotriva propriului Guvern. Ludovic Orban a facut front comun cu USR-PLUS și AUR – noteaza StiriPeSurse.ro. Acesta…

- Florin Citu a fost intrebat, joi seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, daca va avea o intalnire cu ANRE pe tema preturilor crescute la energie. “Am avut o intalnire, vom avea inca una saptamana viitoare, nu doar cu ANRE, am avut cu ANRE, cu ANCOM, cu Transelectrica si Consiliul…