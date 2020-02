Ludovic Orban: Nu există motiv pentru demisia Guvernului Intrebat daca ar fi dispus sa demisioneze pentru a se putea astfel ajunge la alegeri anticipate, premierul Ludovic Orban a precizat ca aceasta opțiune nu a fost luata in discuție. Principalul obiectiv al guvernanților este acela de a pune in practica programul de guvernare, iar atata vreme cat programul de guvernare este respectat nu exista motiv pentru demisia premierului, a explicat Ludovic Orban. Premierul a ținut sa precizeze ca va face ceea ce este mai bine pentru țara. Intrebat daca mai crede in anticipate, el a spus: „Cu siguranța. Dar vrem sa ajungem la ele intr-un mod… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

