- Dupa ce a fost, sambata, in vizita la DSP București, premierul Ludovic Orban a vorbit și de o posibila carantinare a Bucureștiului."Obiectivul este sa nu ajungem in situația de a carantina Bucureștiul. Daca cetațenii respecta regulile, nu vom ajunge in situația asta. Citește și: Capii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, dupa ce a facut un control la DSP București, vizita care nu a fost trecuta pe agenda oficiala, ca spera sa nu se ajunga in situația de a se trece la carantinare."Obiectivul nostru este sa nu ajungem in situația de carantinare. Daca cetațenii respecta regulile și daca…

- "O sa aflati situatia financiara a primariei" Primarul general ales al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat luni ca în termen de o saptamâna de la învestire intentioneaza sa prezinte situatia financiara a Primariei, iar în decurs de câteva luni va fi realizat un…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a criticat intalnirea intre Ludovic Orban si liderii USR si PLUS de vineri noaptea la Palatul Victoria. Ea a afirmat ca premierul face abuz de functie, de incredere si de putere si foloseste cladirea Executivului pentru a planifica darea „unor tunuri in…

- Dan Barna, a anuntat vineri ca la sfarsitul acestei saptamani va avea o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, despre o posibila alianta si la sectoarele Capitalei, la alegerile locale din 27 septembrie.Stabilirea candidatilor comuni la primariile de sector din Bucuresti a dus la un blocaj, intre…

- PNL și USR-PLUS il susțin pe Nicușor Dan la funcția de primar general al Capitalei și au negociat in ultimele saptamani sa extinda colaborarea și la candidați comuni in cele 6 sectoare bucureștene. Variantele de lucru discutate pentru sectoare sunt aici. Pe scurt, s-a negociat o formula de tip 50-50,…

- Ludovic Orban a declarat, sambata, ca Guvernul incearca sa identifice noi paturi de ATI in București, dupa ce Raed Arafat a declarat ca nu mai exista locuri la terapie intensiva in spitalele din capitala. Premierul a precizat ca se ia in calcul reinchiderea Spitalului Colentina pentru pacienții non-COVID,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca partidul a pus in prim plan obiectivul de a castiga alegerile in Bucuresti si de a scapa de „domnia incompetentei si relei vointe”, instaurata de PSD in Capitala.