- Cel de-al 15 Congres UDMR i-a avut prezenți pe Ludovic Orban și Florin Cițu, cei doi mari rivali in lupta pentru președinția Partidului Național Liberal. In discursul sau, Ludovi Orban i-a numit ințelepți pe cei de la UDMR pentru ca nu au alegeri interne. In replica, Kelemen Hunor a spus ca atat el…

- PNL Diaspora a luat decizia de a-l sustine pe Ludovic Orban pentru un nou mandat de presedinte al partidului, la Congresul din 25 septembrie. Colegiul Director al PNL Diaspora a decis, miercuri, cu 29 de voturi pentru si 5 impotriva, sustinerea motiunii “Forta Dreptei”, a presedintelui Ludovic Orban,…

- UPDATE Așa cum anunța inca de miercuri dimineața președintele PNL Ludovic Orban, Florin Cițu a primit derogare pentru a candida la șefia partidului, deși nu indeplinește inca condiția de vechime impusa de statut. Imediat dupa ședința BPN, Cițu a anunțat ca iși va depune candidatura la președinția PNL…

- UPDATE Ora 20.00. Klaus Iohannis nu mai ajunge la intalnirea de la Vila Lac. Dupa scrisoarea publica a celor 67 de lideri PNL care il susțin pe Florin Cițu, in care se face apel la decența și la declarații mai puțin acuzatoare din partea președintelui PNL Ludovic Orban, Klaus Iohannis se face mediator…

- Președintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in parcul Comana din județul Giurgiu, a susținut o conferința de presa. Jurnaliștii l-au intrebat cum privește scandalurile dese din PNL in contextul campaniei electorale, dar și tensiunile existente intre Florin Cițu și Ludovic Orban, cei doi candidați la…

- Klaus Iohannis i-a chemat, luni, la Cotroceni, pe Florin Cițu și pe Ludovc Orban, dar și pe ceilalți lideri ai coaliției de guvernare, pentru consultari cu privire la proiectul „Romania Educata”. Președintele va avea, in perioada 5-7 iulie 2021, o serie de consultari cu mediul politic și cu partenerii…

- Ludovic Orban și Florin Cițu se afla in același oraș, la Piatra Neamț, unde, fiecare, cauta sa iți atraga voturi la Congresul din toamna pentru funcția de președinte PNL. Aflați pe aceeași scena, Ludovic Orban a luat cuvantul și a facut o comparație neașteptata cu Cristiano Ronaldo. “Dupa ce Real Madrid…

- De la 1 iulie au inceput alegerile interne in PNL, primul județ care iși alege șeful filialei fiind Suceava. Aici a venit premierul Florin Cițu, joi, iar contracandidatul sau, actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, și-a anunțat prezența la alegerile din filiala sector 1 București, tot joi, la ora…