Stiri pe aceeasi tema

- ​Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca, în opinia sa, nu este nevoie de o remaniere guvernamentala, el sustinând ca are încredere în ministrii PNL, inclusiv în cei care si-au exprimat public sustinerea fata de Florin Cîtu pentru presedintia PNL.„De…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca, in opinia sa, nu este nevoie de o remaniere guvernamentala, el sustinand ca are incredere in ministrii PNL, inclusiv in cei care si-au exprimat public sustinerea fata de Florin Citu pentru presedintia PNL. Orban a tinut sa atraga atentia asupra unei situatii…

- Presedintele PNL Ludovic Orban se declara convins ca va fi reales in functia de presedinte al PNL. El sustine ca intreaga echipa care si-a anuntat sustinerea fata de Florin Citu nu cunoaste cati membri de partid cunoaste el, pe numele mic si cu numar de telefon. Intrebat duminica, intr-o conferinta…

- ​Ludovic Orban, candidat pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, sustine ca nu si-a dorit competitia interna care are loc la acest moment pentru sefia formatiunii politice si reclama modul în care campania interna se desfasoara. Mai mult șeful PNL spune ca le-a cerut…

- Ludovic Orban nu are incredere in abilitație lui Florin Cițu in cursa pentru șefia PNL. Actualul lider de partid susține ca Florin Cițu, cel care iși dorește acum sa il inlocuiasca in funcția de șef al Partidului Național Liberal, ”trebuie mai intai sa se convinga pe sine ca sa-i poata sa-i convinga…

- Intr-un mesaj pe pagina sa de socializare, deputatul Laurențiu Leoreanu anunța ca iși depune candidatura la funcția de președinte al PNL Neamț, accentuand pe faptul ca reprezinta echipa lui Ludovic Orban. El candideaza și pentru șefia organizației din Roman. Alegerile interne ale unui partid, mai ales…

- Ludovic Orban il taxeaza pe Citu dupa ce premierul a numit un secretar de stat contrar deciziei partidului si l-a demis a doua zi. "Chiar nu inteleg. Candidat pentru pozitia de secretar de stat in cadrul ministerului condus de domnul Teleman a fost validat un alt candidat in cadrul Biroului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Braila, ca situatia prin care a trecut saptamana aceasta Theodor Stolojan, aceea de a nu putea plati cotizatia la partid pe motiv ca nu figureaza in baza de date a PNL, a fost generata de "o eroare de soft". Orban a precizat ca, in…