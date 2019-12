Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul nu a facut "inca" niciun demers de demitere a fostului ministru al Justitiei Tudorel Toader din calitatea de membru al Comisiei de la Venetia, transmite Agerpres.Intrebat la Parlament daca Guvernul a facut demersuri pentru demiterea lui Toader, in…

- Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, trimite o scrisoare Comisiei de la Veneția in care spune ca a refuzat sa dea OUG pe amnistie și grațiere, iar in procedura parlamentara, sub semnatura sa, MJ a dat aviz negativ modificarilor la recursul compensatoriu.In scrisoarea deschisa trimisa…

- Iritat ca fostul ministru al Justiției din guvernul Dancila se lauda într-o scrisoare trimisa Comisiei de la Veneția, deputatul PNL Ovidiu Raetchi propune ca românii sa informeze acest for despre parerea lor în ceea ce-l privește pe Tudorel Toader. „Am o propunere: haideți…

- Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției, a trimis oscrisoare deschisa președintelui Comisiei de la Veneția in condițiile in careexista informații potrivit carora Guvernul intenționeaza sa-l revoce din acestfor.In scrisoarea trimisa, fostul ministru scrie ca nu iși asumamodificarile controversate…

- ​​Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a transmis o scrisoare deschisa Comisiei de la Veneția, invocând informații aparute în spațiul public potrivit carora Guvernul intenționeaza sa-l revoce din acest for. În scrisoarea care a fost publicata pe Facebook, Toader nu-și asuma…

- Catalin Predoiu, noul ministu al Justitiei nu il vrea pe Tudorel Toader ca reprezentant al Romaniei la Comisia de la Venetia. Drept urmare, Predoiu planuieste sa solicite revocarea acestuia ca membru al Comisiei de la Venetia. Anuntul a facut chiar de catre ministrul Justitiei in tr-o conferinta de…

- Rectorul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei si fost judecator al Curtii Constitutionale, reactioneaza la informatia ca si-ar putea piarde statutul de membru titular al Comisiei de la Venetia. Publicatia "Europa libera" noteaza ca Guvernul Orban…