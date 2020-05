Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca Executivul pregateste o Ordonanta de urgenta cu toate masurile care au fost stabilite pentru perioada starii de urgenta care au generat drepturi, facilitati, avantaje pentru diferite categorii profesionale, precum somajul tehnic si zilele libere pentru parintii…

- Pe durata starii de alerta, activitațile didactice ce impun prezența fizica a anteprescolarilor, prescolarilor, elevilor si studentilor in unitatile si institutiile de invatamant se poate suspenda in perioada stabilita prin hotararea Comitetului Național pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU),…

- Premierul Ludovic Orban, ministrul Internelor, Marcel Vela, si secretarul se stat Raed Arafat participa, joi dupa-amiaza, la o sedinta de urgenta la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), unde se pare ca pun la cale o noua ordonanța militara, potrivit unor surse citate de Mediafax. UPDATE: Ministrul…

- Parlamentul a incuviintat, joi, decretul emis de presedintele Klaus Iohannis de prelungire a starii de urgenta, fiind inregistrate 404 voturi favorabile. Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat, la finalul votului desfasurat online, ca din totalul de 465 de deputati si…

- Ordonanta de urgenta care prevede amenzi mai mari pentru persoanele care nu respecta regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta a intrat in vigoare de vineri, de la ora 00,00. Ordonanta de urgenta prin care sunt majorate amenzile pentru nerespectarea regimului starii de asediu si regimului…

- Avand in vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile…

- Ministrul Afacerilor Interne Ion Marcel Vela a anuntat noi masuri in contextul starii de urgenta. Activitatea cabinetelor de medicina stomatologica se suspenda de duminica de la ora 22:00, fiind permise doar interventiile de urgenta. Activitatea mall-urilor se suspenda, cu exceptia…

- Autoritatile au precizat ca ca nu toate masurile prevazute de lege vor fi luate in mod obligatoriu, mentionand faptul ca vor fi avute in vedere doar acele masuri necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus (COVID-19). Conform legii, starea de urgenta este decretata de presedinte prin decret,…