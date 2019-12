Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de Guvern este anuntata sa inceapa astazi la ora 18.00, potrivit romaniatv.net.Premierul Ludovic Orban declara, joi, ca pana luni va decide forma in care va fi adoptat bugetul pentru anul 2020, fiind luate in calcul procedura parlamentara sau asumarea raspunderii.Orban afirma ca, in oricare…

- Guvernul se reuneste, vineri, in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se proiectul de lege privind abilitarea Executivului de a emite ordonante, dar si asumarea raspunderii pe abrogarea ordonantei de urgenta referitoare la transportul scolar gratuit al copiilor din judete. Potrivit agendei sedintei, membrii…

- Joi, 28 noiembrie, va avea loc sedinta la Guvernul Romaniei.Iata proiectele de acte normative incluse pe ordinea de zi: PROIECTE DE ORDONANTE DE URGENTA PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru rectificarea bugetului…

- Premierul Ludovic Orban a convocat, in aceasta seara, o sedinta de urgenta de guvern. El a chemat conducerile MAE, MAI, STS si AEP, pentru a discuta despre alegerile prezidentiale de duminica. Seful executivului vrea sa se asigure ca procesul electoral se va desfasura atat in tara, cat si in strainatate…

- Ludovic Orban i-a convocat la Guvern pe șefii instituțiilor care se ocupa de alegerile prezidențiale, anunța Digi24. Ministrul de Interne, ministrul de Externe, directorul STS, președintele AEP au fost chemați la Guvern. Ședința de urgența are loc dupa ce ar exista informații ca, inainte…

- Proiectele de acte normative adoptate in cadrul ședinței din 6 noiembrie 2019- PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru aplicarea unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare de Societatea Nationala…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, ca se lucreaza la Ordonanta de Urgenta privind restructurarea Guvernului, motiv pentru care nu a fost stabilita ora primei sedinte a Executivului nou instalat. "E in lucru Ordonanta de Urgenta. Din cauza ca am restrans numarul de ministere este necesara…

- Guvernul Ludovic Orban se va reuni miercuri, incepand cu ora 12,00, in prima sedinta, principalul subiect de pe ordinea de zi fiind ordonanta de urgenta privind restructurarea Executivului. Orban a declarat, luni, ca ordonanta de urgenta privind restructurarea Guvernului trebuie adoptata intr-un termen…