- Florin Cițu ia avant in PNL și convoaca pentru a doua ora, peste capul președintelui de partid Ludovic Orban BPN al PNL. Ședința la care au fost convocați liberalii va avea loc azi, 2 septembrie la ora 11.00, prin videoconferința. Temele de discuție vor fi cu certitudine legate de criza profunda din…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban a avut un mesaj ferm pentru colegii de partid care, alegand sa il susțina pe Florin Cițu, au ințeles ca trebuie sa il atace constat. Orban a spus ca nu i se pare normal ca pe anumite conturi de Facebook ale unor colegi sa fie atacat mai des decat…

- Dupa ce tot mai mulți susținatori ai lui Florin Cițu l-au acuzat direct sau voalat pe Ludovic Orban de ieșirea in spațiul public a informației privind arestarea lui Florin Cițu in America, Ludovic Orban a facut o serie de declarații joi seara, la B1TV. Președintele PNL susține ca nu a știut niciodata…

- Tot staff-ul PNL se afla la Tulcea in frunte cu Ludovic Orban și Florin Cițu, unde au loc alegerile PNL locale. Un incident a avut loc in timpul discursului lui Rareș Bogdan. O pana de curent a lastat toata sala in bezna. Totuși, Bogdna și-a reluat discursul dupa cateva secunde din bezna. Lumina a revenit,…

- Declarația de azi a președintelui PNL, Ludovic Orban, ca la negocierile pentru formarea guvernului și imparțirea funcțiilor, echipa sa de negociere formata din Rareș Bogdan, Raluca Turcan și Robert Sighiartau “l-a parasit” i-a enervat pe liderii nominalizați, care au reacționat agresiv. Rareș Bogdan…

- Liderii PNL au inceput razboiul declarațiilor, in lupta pentru șefia partidului. Ludovic Orban a spus ca “a fost parasit” de echipa de negociere pentru alcatuirea coalitiei desemnata de PNL din care faceau parte Raluca Turcan, Rares Bogdan si Robert Sighiartau, iar acestia au incercat sa convoace un…

- Congresul PNL din septembrie este precedat de lupta interna pentru șefia organizațiilor teritoriale care vor alege noua echipa de conducere a partidului. Iar una dintre cele mai dure batalii se poarta la București, unde Rareș Bogdan și Ciprian Ciucu iși disputa fotoliul de lider. Recent, Ciprian Ciucu…