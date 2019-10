Stiri pe aceeasi tema

- Este mult mai usor sa facem o statistica a celor care se cearta decat a celor care isi dau mana pentru interesul general. Vedem ce relatii sunt intre partide cu ocazia negocierilor pentru formarea unei majoritati in jurul PNL. Vedem ce relatii sunt intre institutii. Mai exact, ce relatii nu sunt intre…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, la Ploiesti, ca deocamdata in Parlament nu exista o majoritate functionala si "PNL nu a generat o majoritate care sa sustina reformele", avand in vedere ca proiecte de lege solicitate de partidul sau - 'Fara penali in functii publice' si alegerea primarilor…

- Joi au loc din nou, negocieri, pentru formarea Guvernului Orban, dupa demiterea Executivului condus de Viorica Dancila. Liderii care se vor afla fata in fata cu premierul desemnat sunt Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor. Sunt discutii complicate, in conditiile in care Victor Ponta…

- Liderul PNL Ludovic Orban a prezentat conducerii partidului cum au decurs negocierile cu ALDE și Pro Romania pentru rasturnarea Guvernului, dar și cum se poziționeaza celelalte partide:ALDE: „Ludovic Orban, Raluca Turcan și Florin Cițu au discutat cu Toma Petcu, Varujan Vosganian, Ion Popa și…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca a discutat deja cu USR, PMP, minoritațile naționale și UDMR pentru susținerea moțiunii de cenzura, scrie peusrse.ro. Urmeaza discuții cu Pro Romania și ALDE, dar inca nu au fost fixate intalnirile, a anunțat Orban. ”Am avut intalniri și am discutat cu cei de…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca a discutat deja cu USR, PMP, minoritațile naționale și UDMR pentru susținerea moțiunii de cenzura, scrie peusrse.ro. Urmeaza discuții cu Pro Romania și ALDE, dar inca nu au fost fixate intalnirile, a anunțat Orban. ”Am avut intalniri și am discutat cu cei de…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca a discutat deja cu USR, PMP, minoritațile naționale și UDMR pentru susținerea moțiunii de cenzura. Orban a spus ca urmeaza sa aiba discuții cu Pro Romania și ALDE, dar inca nu au fost fixate intalnirile.Citește și: Incepe furtuna in Parlament: primul…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a comentat luni seara, la B1 TV, situatia din ALDE, în conditiile în care Teodor Melescanu, membru în partidul lui Tariceanu, a fost propus de Viorica Dancila sa preia conducerea Senatului,