- Premierul Ludovic Orban e convins ca primarii din Romania vor fi aleși in doua tururi, in urma angajarii raspunderii Guvernului. Orban neaga vehement ca ar fi facut un pact cu PSD.Citește și: Problemele Boeing BUBUIE și in curtea Ryanair: 200 de milioane de pasageri ar putea ramane la sol!…

- Premierul Orban susține ca PNL nu a incheiat nicio ințelegere cu cei de la PSD pentru ca moțiunea de cenzura sa treaca. “Este o minciuna gogonata! Singurul obiectiv al PNL este acela de a scapa Romania de PSD”, a spus șeful Executivului.Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca este o "minciuna gogonata"…

- Premierul Ludovic Orban a batut palma cu liderul PSD Marcel Ciolacu: social-democratii se vor mobiliza pentru a trece motiunea de cenzura, iar alegerile anticipate vor avea loc in data de 21 iunie, concomitent cu alegerile locale, sustin surse politice pentru Adevarul. In schimb, PNL va renunta la alegerea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca asteapta "cu indiferenta" motiunea de cenzura pe care PSD urmeaza sa o depuna, apreciind ca nu crede ca acest demers are sanse de succes. Marcel Ciolacu: Joi depunem motiunea de cenzura. Nu avem matematic numarul necesar de voturi "As…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat miercuri ca Guvernul urmeaza sa emita o hotarare prin care sunt stabilite conditiile, pentru acest an, ale programului "Prima casa", pentru care au fost alocati 2 miliarde de lei, si a dezmintit categoric "minciuna gogonata lansata de PSD" ca acest program nu va mai…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a reacționat, joi, dupa anunțul Guvernului privind angajarea raspunderii pe alegerea primarilor în doua tururi de scrutin. Ciolacu a declara ca PSD împreuna cu UDMR vor depune moțiune de cenzura.Președintele interimar al PSD a dat asigurari…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat marți seara la B1 TV ca social-democrații nu au nicio ințelegere cu liberalii pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate și daca trece moțiunea de cenzura atunci inseamna ca s-a format alta majoritate in Parlament de care președintele Klaus…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a criticat, vineri, la Braila, actualul Guvern, despre care a spus ca a taiat majorarea pensiei minime. "Ce vad acum la Guvernul Orban mi se pare un amatorism, o prostie atat de mare incat nu stiu cum au putut sa ii pacaleasca pe oameni asa rau.…