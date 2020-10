Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a avut o videoconferința, la sediul MAI, cu ministrul Marcel Vela și prefecții. Premierul a precizat ca s-a discutat reinchiderea restaurantelor, iar aceasta decizie este luata in toate localitațile in care raportul de infectare este mai mare de 1,5. Orban a fost intrebat și daca restaurantele…

- Ludovic Orban a declarat, intrebat daca l-a anuntat Nicusor Dan despre intentia de a se inscrie in PNL, ca nu a vorbit cu acesta despre subiect si ca discutiile si inainte de a decide sa candideze la Primaria Capitalei si dupa au fost legate de problemele si solutiile pentru Bucuresti.Citește…

- Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, si premierul Ludovic Orban au avut, joi, o intalnire la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis. ''Administratia Prezidentiala confirma ca presedintele Romaniei, preocupat fiind de problemele cu care se confrunta…

- Luni seara, premierul Orban si Nicusor Dan, candidatul dreptei la Primaria Capitalei s-au intalnit la o terasa din Parcul IOR. La ora 22, cei doi, impreuna cu Antonel Tanase, secretarul general al Guvernului, si Adrian Moraru, candidatul aliantei PNL-USR-Plus la sectorul 3 au mancat si discutat despre…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, la evenimentul lansarii candidaturii lui Radu Mihaiu (USR) la Primaria Sectorului 2, ca acesta cunoaste problemele cetatenilor din Sectorul 2 si este o solutie excelenta pentru primarie.„PNL sprijina candidatura lui Radu Mihaiu pentru Primaria Sectorului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca este "gresita" decizia lui Dan Cristian Popescu de a candida la Primaria Sectorului 2 sustinut de PSD. "Decizia luata de domnul Popescu este o decizie care il va face sa piarda toata increderea pe care o avea din partea electoratului…

- Europarlamentarul Traian Basescu susține ca este conștient de faptul ca in cazul in care va candida la Primaria Capitalei va rupe cel puțin 10% din scorul lui Nicușor Dan. Basescu ii transmite lui Ludovic Orban ca are in actualul PNL oameni din vechiul PDL și aceștia se revendica din vechiul partid.…

- "Daca alianța de dreapta inseamna doar PNL și USR, categoric nu las partidul in deriva. Noi suntem cei care am inițiat candidatura lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei, din partea dreptei. Aflam acum ca PMP nu e bine venit. Foarte bine, PMP nu e partid de milogi, ne vom juca șansa. Președintele…