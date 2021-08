Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca in Romania 70% din populatie „vibreaza” la elemente de doctrina nationala si crestina si in aceste conditii nu se poate „bate” doar pe o nisa de 15-17% care cuprinde publicul modern sau progresist, ci trebuie sa reprezinte si alti cetateni.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a declarat convins ca "la sfarsitul lui septembrie, inceputul lui octombrie", va fi aprobat si Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, subliniind ca PNRR "nu are nicio legatura" cu reformele in justitie. "Obiectivul nostru este ca PNRR, chiar daca nu…

- Președintele PNL este convins ca Iohannis va vorbi despre scandalurile legate de dosarele premierului din SUA și va raspunde chiar intrebarilor ziariștilor. Ludovic Orban susține ca deși cei doi, Iohannis și Cițu, s-au afișat vizibil vorbind amical la Ziua Marinei, nu inseamna ca șeful statului il susține…

- Mircea Hava a fost detronat de la sefia PNL Alba. Alegerile pentru sefia PNL Alba au avut doi candidati. In premiera, Mircea Hava, acum europarlamentar, a avut contracandidat, fostul prim-vicepresedinte Ion Dumitrel și presedinte al Consiliului Judetean Alba. Sedinta a inceput vineri seara, la ora 18,00,…

- Noul lider al liberalilor din Alba este presedintele Consiliului Judetean (CJ), Ion Dumitrel, care a câstigat detasat alegerile interne, învingându-l pe europarlamentarul Mircea Hava la o diferenta de peste 100 de voturi. Ion Dumitrel a fost susținut în cursa interna de premierul…

- Președintele liberalilor, Ludovic Orban, il contrazice pe Florin Cițu care susține ca „a convins o Romanie sa fie prim-ministru”. Disputa verbala apare in contextul in care ambii sunt in campanie electorala pentru ocuparea fotoliului de lider al partidului. „Candidatul oficial pentru funcția de prim-ministru…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri, in cadrul unei vizite in filiala PNL Braila, el a fost candidatul partidului la funcția de premier in campania electorala de anul trecut, preferința pentru Florin Cițu fiind „manifestata” de cei din USR PLUS. Replica lui Orban vine dupa ce contracadidatul…