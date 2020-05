Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca guvernul are in vedere emiterea unor acte normative prin care sa reglementeze starea de alerta, in cazul in care CCR va decide ca legislația in vigoare nu respecta Constituția. „Vom emite o reglementare de tip ordonanta de urgenta care sa dea Guvernului si autoritatilor…

- Avocatul Poporului a sesizat, miercuri, la Curtea Constituționala, legislatia privins starea de alerta, pe motiv ca se incalca principiul separației puterilor. Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, prima sesizare a Avocatului Poporului, in urma decretarii starii de urgenta in Romania, de catre presedintele…

- Camera Deputaților a modificat, joi, ordonanța Guvernului care amâna alegerile locale. Cu 204 voturi pentru și 105 împotriva PSD, susținut de UDMR, PRO România și ALDE, a impus un amendament prin care ia dreptul Guvernului de a stabili data alegerilor și transfera acesta atribuție…

- Ministerul Afacerilor Interne a publicat, duminica, 29 martie 2020, ordonanța militara 4 din 2020 care prevede noi masuri pentru combaterea raspandirii infectarilor cu coronavirus in Romania. Avand in vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii…

- ORDONANȚA MILITARA nr. 3 din 24.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 Avand in vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22…