- Presedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, s-a declarat 'extrem de multumit' de prestatia pe care ministrii propusi in Cabinetul sau au avut-o in comisiile de specialitate ale Parlamentului si a sustinut ca cele trei avize negative au fost date in

- Alți opt miniștri propuși de premierul desemnat Ludovic Orban vor fi audiați astazi în comisiile de specialitate ale Parlamentului.Marți, șapte din cei opt pretendenți la un fotoliu ministerial au primit unda verde.

- 'Am semnat impreuna cu premierul desemnat acordul politic propus data trecuta de catre USR. In momentul de fata suntem in line dreapta. O sa vedem audierile in comisii. Am avut astazi discutii cu colegii nostri la grupul parlamentar si in principiu vom vedea care va fi prestatia ministrilor si era…

- Ministrii propusi in Guvernul care va fi supus aprobarii Parlamentului se vor deplasa la ministere pentru a solicita situatia la zi, a declarat premierul desemnat Ludovic Orban."Am stabilit un plan de lucru pentru fiecare ministru care se gaseste pe lista ministrilor propusi in cabinetul meu.…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a prezentat joi lista ministrilor propusi pentru viitorul Guvern. Cabinetul va avea 16 portofolii, plus o functie de vicepremier, fara portofoliu. Un portofoliu important, cel al Ministerului Afacerilor Interne ii revine presedintelui PNL Caras-Severin, Marcel Vela.…

- ​Premierul desemnat Ludovic Orban are la dispoziție, conform Constituției, 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului și a întregii liste a Cabinetului. Potrivit regulamentului, birourile parlamentului stabilesc data ședinței comune pentru votul de învestitura,…