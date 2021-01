Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pe 2021 nu prevede cresteri de taxe și impozite, dar nici cresteri de 40% ale pensiilor. Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca, din punctul sau de vedere, anul acesta, majorarea pensiilor ar trebui sa insemne o indexare cu rata inflației și sa asigure si o creștere a

- Astfel de predicții nu pot sta in picioare pentru ca nu poți anticipa evenimente precum pandemia, care a afectat grav bugetul, subliniaza liderul Camerei Deputaților. ”Din punctul meu de vedere, este o aberație sa faci o lege și sa prevezi pe patru ani, pe cinci ani, șase ani, eventual pe 100 de ani...…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți ca potrivit discuțiilor din Coaliție pe proiectul de buget, in 2021 nu vor fi creșteri de taxe și impozite. In privința majorarii pensiilor, Orban a spus ca este adeptul indexarii cu rata inflației, ceea ce inseamna o creștere de aproximativ 3% a pensiilor.

- Cresterea pensiilor cu 40% este o iluzie, deoarece Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca efortul bugetar necesar acestei majorari, de 138 de miliarde de lei, a declarat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. "Eu subiectul pensiei as dori…

- Presedintele Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu a anuntat ca va convoca de indata birourile permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului penru eliminarea pensiilor speciale, cu conditia ca banii sa fie utilizati pentru dublarea alocatiilor. Liderul PSD adauga ca asta inseamna ca PNL…

- ”Pregatim rectificarea bugetara. De asemenea, pregatim proiectul de buget pentru anul viitor. Obiectivul nostru este sa adoptam proiectul de buget pana in data de 31 decembrie, cel mai probabil dupa investirea Guvernului, intre Craciun si Anul nou”, a declarat Ludovic Orban, sambata, la Slobozia. …

