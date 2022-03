Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat, miercuri, creșterea tarifului la energie termica. In favoarea creșterii tarifului la energie termica au votat 33 de consilieri, 19 au votat „impotriva”, iar unul s-a abținut de la vot. Majorarea tarifului gigacaloriei pentru bucureșteni este necesara…

- „Avem un proiect de hotarare pentru majorarea tarifului suportat de catre bucuresteni pentru gigacalorie, pentru care propunerea este 330 de lei. Este o majorarea necesara pentru a echilibra intreg sistemul de termoficare, pentru a permite mentinerea sistemului de termoficare centralizat, care are beneficii…

- Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, semneaza alaturi de secretarul și arhitectul șef al Primariei Sectorului 5 o Scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Nicușor Dan in care il acuza deschis ca prin acțiunile sale condamna Capitala la subdezvoltare și…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca Tribunalul București a suspendat joi PUZ-urile sectoarelor 2, 4 și 5. Curtea de Apel a anulat definitiv PUZ-urile sectoarelor 3 și 6. Suspendarea PUZ-urilor nu blocheaza dezvoltarea Bucureștiului, spune el. „Tribunalul București a suspendat…

- „Am plecat cu gustul amar de la primarie, nu pentru ca nu știu sa pierd, ci pentru ca am fost inlaturata prin furt și manipulare. S-a afirmat in campania electorala ca soluția Nicușor Dan va rezolva probelmele Bucureștiului. La niciun domeniu in care au fost promisiuni, nu s-a facut nimic. In anii viitori…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat lansarea licitației pentru reabilitarea a 212 km de conducta de termoficare, cu un orizont de timp de 4 ani pentru proiectare și execuție: „La finalul proiectului vom putea spune, in sfarșit, ca problema termoficarii e rezolvata in Capitala”. Anunțul…

- ”Am fost azi la Ministerul Transporturilor pentru semnarea Protocolului de colaborare dintre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bucuresti in vederea realizarii celor 10 drumuri radiale din Bucuresti, care vor face…

- Actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan incearca sa mai imbuneze starea de spirit a bucureștenilor la inceput de an. Anul 2021 a fost unul plin de probleme pentru locuitorii Capitalei, iar Nicușor Dan a incercat sa repare ceea ce foștii primari au stricat sau nu au rezolvat. Ce anunț are primarul…