- La doar o zi dupa ce Klaus Iohannis a anunțat noul candidat la funcția de premier, și președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat candidatul liberalilor pentru Primaria Capitalei. Acesta nu este Violeta Alexandru,...

- Liberalii au decis sa-l susțina pe Nicușor Dan la alegerile locale in cursa pentru Primaria Capitalei. Liderul PNL Ludovic Orban a explicat joi ca doar așa au liberalii siguranța ca poate fi invins candidatul PSD, actualul primar general Gabriela Firea. Dupa anunțurile oficiale, secretarul general…

- Gabriela Firea a reactionat dupa ce liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca PNL va sustine candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei. „Țara arde și batraneii se piaptana. Nu ai ce sa spui”, a declarat Gabriela Firea, conform Stiripesurse. Primarul general a spus ca, in prezent,…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu considera ca liberalii au luat o decizie ”curat raționala” prin susținerea lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei. CTP susține ca din acest moment Gabriela Firea nu mai doarme liniștita.Citește și: S-a gasit un tratament pentru coronavirus și este deja produs:…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a explicat de ce a decis sa il susțina pe Nicușor Dan in cursa pentru Primaria Capitalei, cursa in care Gabriela Firea, edilul in funcție, pornește cu prima șansa.Citește și: CIFRE de ULTIMA ORA de la OMS - Cate VICTIME a facut coronavirusul și care sunt cele mai…

- PNL il va sustine pe Nicusor Dar Dan in cursa pentru Primaria Capitalei, au precizat pentru „Adevarul” surse politice. Ludovic Orban va face o conferinta de presa de la pra 12.00, eveniment la care cel mai probabil va fi discutata si aceasta tema.

- Ludovic Orban a declarat vineri seara, într-o emisiune la TVR, ca PNL masoara în sondaje cinci potențiali candidați din interiorul partidului pentru Primaria București. Premierul a lasat sa se înțeleaga ca cel de-al cincilea candidat masurat este un membru al Guvernului.În…

- Europarlamentarul Traian Basescu a spus duminica seara, la B1 Tv, cu privire la candidații pentru Primaria Capitalei, ca opoziția trebuie sa intre in cursa cu un candidat unic, susținand in același varianta candidaturii lui Nicușor Dan.Traian Basescu: 'Premierul și ministrul Justiției sunt…