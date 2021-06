Stiri pe aceeasi tema

- Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, face o paralela intre PSD și naționala de fotbal a Elveției, care s-a impus luni seara in fața Franței: „Ca și Elveției, nimeni nu ne da șanse azi la moțiunea de cenzura. Dar ne vom bate pana la ultimul vot”. „Aseara (luni seara – n.r.), alaturi de alte zeci…

- Motiunea de cenzura a fost prezentata in plenul reunit saptamana trecuta.Guvernarea PNL-USR-UDMR conduce economia Romaniei \"spre prapastie cu o viteza uluitoare\" si este momentul ca Guvernul Citu sa plece acasa, se arata in textul motiunii de cenzura."Guvernarea PNL-USR-UDMR conduce economia Romaniei…

- Premierul Florin Citu a afimat, luni seara, dupa sedinta coalitiei, ca paramentarii partidelor aflate la guvernare nu vor vota maine la motiunea de cenzura depusa de PSD. Florin Citu a fost intrebat, luni, dupa sedinta coalitiei, cum a gestiomat discutia despre motiunea de cenzura, avand in vedere ca…

- Prima moțiune de cenzura depusa de PSD împotriva Guvernului codus de Florin Cîțu va fi dezbatuta și votata luni în plenul reunit al Parlamentului. Marcel Ciolacu afirma ca social-democraților le-ar mai lipsi 20 de voturi de la parlamentarii actualei coaliții pentru ca motiunea sa fie…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca, la nivelul coaliției de guvernare, s-a decis ca parlamentarii sa fie prezenți la moțiunea de cenzura, dar sa nu voteze. In schimb, liderul USR, Dan Barna, anunța faptul ca parlamentarii USR-PLUS vor fi prezenți și vor vota impotriva moțiunii de cenzura.…

- "Exclus. Oricine imi cunoaste cariera stie foarte clar ca eu niciodata nu am facut nicio intelegere cu PSD si nu voi face atat timp cat voi fi in viata publica. (...) E exclus. Asta este o bazaconie. De altfel, noi am si luat o decizie la nivelul coalitiei. Motiunea nu va avea niciun vot din partea…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, s-a amuzat, miercuri, la Parlament, pe marginea moțiunii de cenzura anunțata de PSD. „Moțiunea simpla contra ministrului Cristian Ghinea va fi dezbatuta luni, de la ora 16.00, iar votul va fi marți”, a spus Ludovic Orban. Liderul PNL a adaugat,…