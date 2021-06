Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, care s-a aflat sâmbata, la Timisoara, a raspuns, în cadrul unei conferinte de presa, fostului presedinte al PNL Timis si fost primar al municipiului, Nicolae Robu, care spunea ca asocierea PNL cu USR PLUS este una nociva, Orban fiind de parere ca aceasta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la Timisoara, ca intotdeauna a preferat sa isi faca campanie de la om la om, incercand ca convinga fiecare persoana ca proiectul sau este cel mai bun. Orban a precizat ca se bazeaza, la Congresul PNL,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca el l-a susținut pe Florin Cițu sa avanseze in cariera sa politica, de aceea și la Congresul PNL l-ar dori in echipa lui. In PNL se discuta foarte serios despre faptul ca Florin Cițu va fi contracandidatul lui Ludovic Orban la Congres. ”Deocamdata…

- Ludovic Orban a anuntat la Cluj ca procedurile de alegeri in partid vor fi declansate in curand. Presedintele PNL spune ca nu exista o competitie pentru ca deocamdata este singurul candidat. Intr-o alta conferinta de presa, organizata la Suceava, premierul Citu a negat existenta unei campanii electorale…

- Ludovic Orban spune ca 36 de organizatii PNL au votat, in biroul judetean, sustinerea candidaturii sale pentru un nou mandat la sefia partidului. Președintele PNL spune ca anul acesta va avea loc Congresul formatiunii. „36 de organizatii au votat in biroul judetean sustinerea candidaturii mele. Nu…

- Ludovic Orban: 36 de organizatii PNL au votat, in biroul judetean, sustinerea candidaturii mele. In mod clar o sa facem Congres anul acesta Ludovic Orban a anuntat vineri ca 36 de organizatii PNL au votat, in biroul judetean, sustinerea candidaturii sale pentru un nou mandat la sefia partidului.…

- Veste proasta pentru Rareș Bogdan și ceilalți contestatari ai Ludovic Orban din interiorul PNL. Orban a anuntat vineri ca 36 de organizatii formațiunii au votat, in biroul judetean, sustinerea candidaturii sale pentru un nou mandat la sefia partidului, iar Congresul este așteptat sa aiba loc anul acesta.…