- Liderul liberalilor din Alba, Ion Dumitrel, a declarat, luni, pentru AGERPRES, in contextul in care, in sedinta Colegiului Director al PNL Alba, motiunea "PNL - Forta Dreptei" a avut mai multe voturi de sustinere decat motiunea "Romania Liberala", ca marea majoritatea a celor 161 de delegati la Congresul…

- Presedintele PNL Sector 4, Pavel Popescu, i-a transmis lui Dacian Ciolos, actual copresedinte al USR PLUS, ca nu va deveni presedintele formatiunii pe care o conduce la Congresul din octombrie, la fel cum nici Ludovic Orban nu va castiga alegerile interne din PNL. Liderul PNL sustine ca Ciolos nu se…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, efectueaza miercuri o vizita in fieful contracanditatului sau la șefia partidului, premierul Florin Cațu. Organizația PNL Galați l-a susținut pe Orban pentru obținerea unui nou mandat de președinte, dar pe 2 august liderul liberalilor galațeni, deputatul George Stanga,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca vrea sa inceteze atacurile „reciproce” in campania pentru alegerea Declarațiile au fost facute, duminica, la Oradea. Orban a susținut, duminica, la Oradea, ca iși dorește ca, odata cu debutul campaniei interne pentru președinția PNL, sa inceapa și recredibilizarea…

- Europarlamentarul Rares Bogdan, unul dintre liderii PNL care il sustin pe Florin Citu pentru functia de presedinte al partidului, da exemplul unor lideri din PNL care in urma cu patru ani nu l-au sustinut pe Ludovic Orban pentru functia de presedinte, dar care au obtinut functii importante in administratie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca la Congresul din 25 septembrie jumatate dintre delegatii care vor alege viitorul presedinte al partidului nu vor vota conform optiunii liderilor filialelor judetene, ci asa cum vor considera ei de cuviinta. El sustine ca nu neaga "evidenta", si anume faptul…

- N. Dumitrescu Cu o luna și jumatate inainte de congresul liberalilor, care va tranșa lupta dintre cei doi contracandidați, Ludovic Orban și Florin Cițu, pentru obtinerea funcției de președinte al partidului, in teritoriu incep sa se contureze și mai mult taberele de susținere pentru unul dintre cei…

- 'Team Orban' a calculat ca 14 filiale județene PNL din cele 22 in care s-au organizat alegeri interne pana in prezent și 64% din delegați il susțin pe Ludovic Orban pentru șefia partidului, au transmis surse liberale din gruparea pro-Orban pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Potrivit numaratorii taberei…