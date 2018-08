Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban ii cere ministrului Fifor demisia dupa afirmațiile pe care acesta le-a facut in cadrul unei emisiuni. Liderul libera spune ca gafa facuta de oficialul roman are implicații majore, expun Aramata Romana și pot genera tensiuni diplomatice. In plus, avertizeaza Orban, afirmațiile…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, solicita demisia ministrului Apararii, Mihai Fifor, dupa o afirmatie a acestuia privind baza militara de la Deveselu. "Mihai Fifor, ministrul Apararii, afirma ca avem rachete 'balistice' la Deveselu. Prostia guvernului Dancila devine deja periculoasa,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor a declarat, marti seara, la Antena 3, ca Romania are in baza miliara de la Deveselu rachete balistice, dar in baza de la Deveselu sunt rachete interceptoare, nicidecum balistice. Miercuri, ministrul a venit cu precizari,...

- Ministrul Apararii a declarat marti seara la Antena 3 ca la baza de la Deveselu sunt rachete balistice, care nu ar putea sa-l „incante“ vreodata pe Vladimir Putin. La baza de la Deveselu nu sunt rachete balistice, ci interceptoare, baza fiind centrul unui sistem defensiv. Miercuri dimineata, Mihai Fifor…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, susține ca declarația referitoare la existența rachetelor balistice la baza de la Deveselu a fost interpretata greșit, precizand ca nu a declarat ca la baza militara exista asemenea rachete."Niciodata nu cred ca cineva ar putea afirma ca la baza de la Deveselu…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a prezentat, marți seara, strategia de protecție a Romaniei ca membra NATO, susținand ca țara noastra se confrunta zilnic cu provocari din partea Rusiei.

- Aflat in vizita oficiala in Germania, ministrul apararii, Mihai Fifor, a declarat ca Romania este interesata de consolidarea proiectelor și inițiativelor de cooperare din apararea și securitatea comunitara - PESCO, EDF și CARD, informeaza mediafax. "Ministrul Fifor a accentuat interesul partii…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a efectuat, vineri, o vizita de informare la Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" din Timisoara, ocazie cu care a transmis conducerii unitatii medicale ca Ministerul Apararii Nationale (MApN) va sprijini in continuare realizarea lucrarilor de reabilitare…